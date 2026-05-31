Лейбористська партія Мальти вчетверте поспіль виграла парламентські вибори

У неділю прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела оголосив про четверту поспіль перемогу своєї Лейбористської партії на парламентських виборах, що пройшли у суботу.

Журналісти, які стежили за підрахунком голосів, повідомили, що Лейбористська партія здобула парламентську більшість, хоча вона виявилася меншою, ніж у 2022 році, коли партія отримала 55% усіх голосів виборців. Офіційні результати ще не оприлюднені.

"Це перемога всього народу, заснована на програмі, яку ми представили для всього народу", – заявив Роберт Абела журналістам, зазначивши, що результати свідчать про те, що його партія "отримала сильний мандат".

Чарльз Бонелло, генеральний секретар опозиційної Націоналістичної партії, визнав поразку на виборах у коментарі для державного телеканалу TVM, але зазначив, що його партії все ж вдалося значно скоротити більшість Лейбористської партії.

Вибори відбулися в суботу, явка склала 87,4%, що дещо перевищило показник останніх загальних виборів 2022 року.

Лейбористи проводили передвиборчу кампанію, спираючись на сильну економіку, досвід та авторитет уряду. Націоналістична партія стверджувала, що якість життя людей погіршилася, незважаючи на економічне зростання в найменшій країні Європейського Союзу.

У квітні Абела оголосив про проведення дострокових загальних виборів, пояснюючи їх потребою стабілізації в умовах геополітичної нестабільності.

Абела обіймає посаду прем’єр-міністра з 2020 року, а його Лейбористська партія перебуває при владі з 2013 року.

Абела свого часу замінив на посаді Джозефа Муската, який оголосив про відставку на тлі кризи через вбивство журналістки Дафни Каруани Галіції.