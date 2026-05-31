ЗМІ: ЄС обмірковує тимчасове заморожування обмеження на ціни на нафту РФ
Європейський Союз розглядає можливість тимчасового замороження цінового обмеження на російську нафту на тлі війни на Близькому Сході.
Про це агентству Bloomberg повідомили джерела, обізнані з ситуацією, пише "Європейська правда".
Минулого року ЄС затвердив динамічний механізм, щоб гарантувати, що ціновий ліміт автоматично встановлюється кожні шість місяців на 15% нижче середньої ринкової ціни на російську нафту марки Urals. Поточний ціновий поріг становить 44,1 долара за барель, і його перегляд заплановано на кінець літа.
Згідно з цим лімітом, європейським компаніям заборонено надавати такі послуги, як страхування та транспортування нафти, яка продається за ціну, вищу встановленого порогу.
Ціни на нафту стрімко зросли внаслідок війни в Ірані та фактичного закриття Ормузької протоки. Під час наступного перегляду цінового обмеження в липні рівень, ймовірно, зросте щонайменше до 65 доларів, що перевищує попередній поріг у 60 доларів, встановлений спільно G7, повідомили джерела на умовах анонімності.
Замороження дозволить зберегти ціновий ліміт на поточному рівні.
Інші варіанти, що розглядаються, включають призупинення динамічного та автоматичного підвищення до кінця року з огляду на виняткові обставини на Близькому Сході або обмеження будь-якого підвищення до 60 доларів відповідно до рівня G7, зазначили джерела.
Цей крок стане частиною останнього пакету санкцій ЄС, 21-го за рахунком з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. ЄС має намір остаточно узгодити та офіційно запропонувати пакет нових заходів на початку червня. Посли держав-членів ЄС були проінформовані про ці плани минулого тижня.
До нового 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти заходи проти військово-промислового комплексу РФ, а також проти російського "тіньового флоту".
Нагадаємо, що 20-й пакет санкцій проти Росії, затверджений країнами ЄС 23 квітня, містить обмеження проти "тіньового флоту", осіб та підприємств, що підтримують військово-промисловий комплекс РФ, а також закладає основу для подальшої заборони на морські послуги для постачання російської нафти.