Климпуш-Цинцадзе: ПАРЄ відкрила "скриню Пандори" заради грошей Росії

Після повернення російської делегації до ПАРЄ її пленарні сесії стануть схожими на засідання Радбезу ООН, де постійно звучать маніпуляції і пропаганда Москви.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"ПАРЄ відкрила скриню Пандори - заради грошового внеску Росії, під прикриттям боротьби за право простих росіян звертатися до ЄСПЛ, рішення якого ерефія і так не виконує, повернули право голосу делегації з Мордору. Тепер, як і в РБ ООН, на сесіях ПАРЄ зможе звучати брехня і маніпуляція російських пропагандистів, дедалі глибше роз'їдаючи критичне мислення і здоровий глузд, глибше руйнуючи засади демократії і прав людини", - написала Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці у Facebook.

Вона також задалася питанням, чи доносив свою позицію щодо ПАРЄ президент України Володимир Зеленський під час візитів до Парижа та Берліна.

"І так, видно, під час візитів очільника держави до Німеччини та Франції не була чітко і безкомпромісно донесена позиція виконавчої влади України до наших партнерів, або такої позиції вже не було?" - написала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, в ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію для повернення до роботи в Асамблеї без обмежень права голосу.

Детальніше про те, що відбувалося у ПАРЄ на початку цього тижня, у статті "Спамери-захисники: як саме Україна боролася за збереження санкцій проти Росії у ПАРЄ".