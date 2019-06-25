Климпуш-Цинцадзе: ПАСЕ открыла "ящик Пандоры" ради денег России

После возвращения российской делегации в ПАСЕ ее пленарные сессии станут похожими на заседания Совбеза ООН, где постоянно звучат манипуляции и пропаганда Москвы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"ПАСЕ открыла ящик Пандоры - ради денежного взноса России, под прикрытием борьбы за право простых россиян обращаться в ЕСПЧ, решение которого эрэфия и так не выполняет, вернули право голоса делегации из Мордора. Теперь, как и в СБ ООН, на сессиях ПАСЕ сможет звучать ложь и манипуляция российских пропагандистов, все глубже разъедая критическое мышление и здравый смысл, все глубже разрушая основы демократии и прав человека", - написала Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

Она также задалась вопросом, доносил ли свою позицию относительно ПАСЕ президент Украины Владимир Зеленский во время визитов в Париж и Берлин.

"Видимо, во время визитов главы государства в Германию и Францию ​​не была четко и бескомпромиссно донесена позиция исполнительной власти Украины нашим партнерам, или такой позиции уже не было?" - написала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в Ассамблее без ограничений права голоса.

Подробнее о том, что происходило в ПАСЕ в начале этой недели, читайте в статье "Спамеры-защитники: как Украина боролась за сохранение санкций против России в ПАСЕ".