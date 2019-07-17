Парламент Франції ухвалив закон про відбудову Нотр-Даму

Парламент Франції остаточно схвалив законопроєкт про собор Нотр-Дам, який повинен задовольнити амбіції президента Еммануеля Макрона відновити будівлю протягом спірного п'ятирічного періоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Законопроєкт передбачає організацію і контроль за збором і використанням зібраних пожертв, а також координацію делікатної роботи, яка повинна бути виконана над цією коштовністю Всесвітньої спадщини.

Документ ухвалили 91 голосом за при 8 голосах проти і 33, що утрималися. Опозиція критикувала його за "даремні винятки" і "неприпустимі відступи".

Закон передбачає можливість скасування на основі президентських і урядових декретів цілого ряду існуючих законодавчих правил і обмежень, що належать до сфери будівельних та реставраційних робіт, щоб прискорити відновлення собору.

Масштабна пожежа у готичному соборі 15 квітня призвела до падіння даху та шпиля архітектурного шедевра. Низка багатіїв та організацій дали багатомільйонні зобов'язання щодо реконструкції храму.

Президент Франції Еммануель Макрон поставив за мету відновити собор за п'ять років.