Парламент Франции принял закон о восстановлении Нотр-Дама
Парламент Франции окончательно одобрил законопроект о соборе Нотр-Дам, который должен удовлетворить амбиции президента Эммануэля Макрона восстановить здание в течение спорного пятилетнего периода.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
Законопроект предусматривает организацию и контроль за сбором и использованием собранных пожертвований, а также координацию деликатной работы, которая должна быть выполнена над этой драгоценностью Всемирного наследия.
Документ был принят 91 голосом за при 8 голосах против и 33 воздержавшихся. Оппозиция критиковала его за "бесполезные исключения" и "недопустимые отступления".
Закон предусматривает возможность отмены на основе президентских и правительственных декретов целого ряда существующих законодательных правил и ограничений, относящихся к сфере строительных и реставрационных работ, чтобы ускорить восстановление собора.
Масштабный пожар в готическом соборе 15 апреля привел к падению крыши и шпиля архитектурного шедевра. Ряд богачей и организаций дали многомиллионные обязательства по реконструкции храма.
Президент Франции Эммануэль Макрон поставил цель восстановить собор за пять лет.