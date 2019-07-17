Парламент Франции принял закон о восстановлении Нотр-Дама

Парламент Франции окончательно одобрил законопроект о соборе Нотр-Дам, который должен удовлетворить амбиции президента Эммануэля Макрона восстановить здание в течение спорного пятилетнего периода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Законопроект предусматривает организацию и контроль за сбором и использованием собранных пожертвований, а также координацию деликатной работы, которая должна быть выполнена над этой драгоценностью Всемирного наследия.

Документ был принят 91 голосом за при 8 голосах против и 33 воздержавшихся. Оппозиция критиковала его за "бесполезные исключения" и "недопустимые отступления".

Закон предусматривает возможность отмены на основе президентских и правительственных декретов целого ряда существующих законодательных правил и ограничений, относящихся к сфере строительных и реставрационных работ, чтобы ускорить восстановление собора.

Масштабный пожар в готическом соборе 15 апреля привел к падению крыши и шпиля архитектурного шедевра. Ряд богачей и организаций дали многомиллионные обязательства по реконструкции храма.

Президент Франции Эммануэль Макрон поставил цель восстановить собор за пять лет.