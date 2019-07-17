Птица заставила истребитель США совершить аварийную посадку в Польше

Американский истребитель F-15 совершил аварийную посадку в среду на военном аэродроме в Великопольском воеводстве Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Птица попала в двигатель американского истребителя во время взлета, поэтому пилоту пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт.

Читайте также Польша получит первые истребители F-35 до 2026 года

Аварийная посадка прошла "контролируемым" образом, никто не пострадал. Через некоторое время истребитель снова поднялся в небо.

Польская армия не сообщает о задачах, выполняемых американцами на территории Польши. Известно, что американские ультрасовременные самолеты F-15 и F-35 участвуют в собственных военных учениях.

Американские военно-воздушные силы в Европе и Африке сообщили на своем сайте, что американские истребители F-35 и F-15 приземлились во вторник на авиабазе в Повидзе в рамках операции Rapid Forge. Также там приземлился транспортный самолет C-130J Super Hercules.

Операция Rapid Forge направлена ​​на повышение оперативной совместимости с союзниками и партнерами по НАТО и повышение оперативного потенциала.