Зеркаль: РФ не зможе уникнути відповідальності за збиття MH17

Заступниця глави МЗС Лана Зеркаль вірить, що Росії не вдасться уникнути відповідальності за збиття рейсу MH17.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила до 5 роковин трагедії MH17.

Зеркаль порівняла збиття малайзійського боїнга із підірваним літаком над шотландським містом Локербі. Лівія намагалась 15 років уникнути відповідальності, проте згодом визнала її та виплатила компенсації за підірваний літак Pan Am 103.

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"Були використані усі можливі інструменти – розслідування, суди, міжнародні договори, резолюції Ради Безпеки тощо. Весь цей час винна держава заперечувала свою причетність, перешкоджала правосуддю над виконавцями і робила все, аби самій уникнути відповідальності. Росія свідомо обрала таку ж стратегію щодо збитого літака МН17", - заявила Зеркаль на сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що упродовж 5 років з боку РФ видно лише ветування і блокування рішень, ігнорування запитів про правову допомогу, продукування фальшивих теорій тощо. "А отже російська стратегія – апріорі програшна", - вважає Зеркаль.

"Використовуються усі міжнародно-правові механізми притягнення до державної відповідальності Росії. Це складно, але варте того. Справедливість буде відновлено. Росія свідома цього і знає, що не зможе її уникнути", - переконана заступниця міністра.

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Нагадаємо, 24 травня 2018 року міжнародна слідча група оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий "Буком" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.

19 червня цьогоріч слідча група назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це - Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").