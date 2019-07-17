Зеркаль: РФ не сможет избежать ответственности за MH17

Заместитель главы МИД Лана Зеркаль верит, что России не удастся избежать ответственности за сбивание рейса MH17.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила к 5 годовщине трагедии MH17.

Зеркаль сравнила катастрофу малайзийского боинга с подорванным самолетом над шотландским городом Локерби. Ливия пыталась 15 лет уйти от ответственности, однако впоследствии признала ее и выплатила компенсации за взорванный самолет Pan Am 103.

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"Были использованы все возможные инструменты - расследование, суды, международные договоры, резолюции Совета Безопасности и тому подобное. Все это время виновное государство отрицала свою причастность, препятствовало правосудию над исполнителями и делало все, чтобы уйти от ответственности. Россия сознательно избрала такую ​​же стратегию относительно сбитого самолета МН17", - заявила Зеркаль на странице в Facebook.

Она отметила, что в течение 5 лет со стороны РФ видно только вето и блокирование решений, игнорирование запросов о правовой помощи, выработки фальшивых теорий и пр. "Следовательно, российская стратегия - априори проигрышная", - считает Зеркаль.

"Используются все международно-правовые механизмы привлечения к государственной ответственности России. Это сложно, но стоит того. Справедливость будет восстановлена. Россия осознает это и знает, что не сможет ее избежать", - убеждена заместитель министра.

Напомним, 24 мая 2018 года международная Совместная следственная группа объявила, что малазийский "Боинг" был сбит "Буком" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

19 июня этого года следственная группа назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").