Лавров розкритикував Данію за позицію щодо "Північного потоку-2"

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров назвав позицію Данії з будівництва "Північного потоку - 2" політизованою.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Rheinische Post, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

Лавров також зазначив, що Копенгаген зволікає з видачею дозволу на прокладку газопроводу в своїй винятковій економічній зоні. "Вважаємо, що затягування розгляду поданих оператором проекту заявок йде врозріз з принципами міжнародного морського права, які дозволяють споруджувати об'єкти енергетичної інфраструктури в морських акваторіях", - сказав глава МЗС РФ.

Лавров також підкреслив, що у жодної країни, включаючи Данію, не було претензій щодо експлуатації першої нитки "Північного потоку".

Він зазначив, що проект будівництва газопроводу підтримують провідні енергетичні компанії Європи, які складно запідозрити в антиєвропейських намірах. Він висловив надію на те, що данський уряд "відмовиться від конфронтаційного курсу і прийме правильні рішення".

Раніше Енергетичне агентство Данії попросило у оператора проєкту газопроводу "Північний потік-2" додаткову екологічну оцінку основного маршруту проходження газопроводу, на південь від острова Борнхольм.

У Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", визнали, що ці дії Данії здатні відтермінувати завершення проєкту.

У Данії кажуть, що аналіз екологічного впливу маршруту проєкту газопроводу "Північний потік-2" може тривати кілька місяців.

Тим часом Nord Stream 2 перенесла очікувані терміни завершення проєкту на другу половину 2020 року.