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Лавров раскритиковал Данию за позицию по " Северному потоку-2"

Четверг, 18 июля 2019, 08:15

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал позицию Дании по строительству "Северного потока - 2" политизированой.

 Об этом он заявил в интервью газете Rheinische Post, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

Лавров также отметил, что Копенгаген медлит с выдачей разрешения на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне. "Считаем, что затягивание рассмотрения представленных оператором проекта заявок идет вразрез с принципами международного морского права, которые позволяют сооружать объекты энергетической инфраструктуры в морских акваториях", - сказал глава МИД РФ.

 Лавров также подчеркнул, что ни у одной страны, включая Данию, не было претензий по эксплуатации первой нитки "Северного потока".

Он отметил, что проект строительства газопровода поддерживают ведущие энергетические компании Европы, которые сложно заподозрить в антиевропейских намерениях. Он выразил надежду на то, что датское правительство "откажется от конфронтационного курса и примет правильные решения".

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Ранее Энергетическое агентство Дании попросило у оператора проекта газопровода "Северный поток-2" дополнительную экологическую оценку основного маршрута прохождения газопровода, на юг от острова Борнхольм.

В Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", признали, что эти действия Дании способны отсрочить завершение проекта.

В Дании говорят, что анализ экологического воздействия маршруту проекта газопровода "Северный поток-2" может длиться несколько месяцев.

Тем временем Nord Stream 2 перенесла ожидаемые сроки завершения проекта на вторую половину 2020 года.

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Северный поток-2 Дания
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