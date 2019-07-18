В Монбланському тунелі задимівся автобус: десятки людей евакуювали

Десятки пасажирів евакуювали у середу з двоповерхового автобуса в Монбланському тунелі після того, як автомобіль задимівся.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Пожежні в північному італійському місті Аоста повідомили, що під час евакуації одна дитина травмувала палець, однак всі 67 пасажирів, а також водій змогли безпечно полишити автобус, який їхав зі Швейцарії через Францію до Італії.

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Повідомляють, що механічну проблему, яка викликала дим в автобусі, наразі не з’ясували.

Заходи безпеки в 11,6-кілометровому альпійському тунелі між Францією і Італією було посилено після пожежі 1999 року, в результаті якого загинули 39 осіб.

Рух у тунелі, який розташований на головному трансальпійські маршруті, відновили протягом двох годин після інциденту.