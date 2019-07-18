Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Во Франции после финала Кубка африканских наций задержали 200 человек

Иран захватил британский танкер

Землетрясение в Афинах: обваленные дома, четверо пострадавших

Премьер Косово подал в отставку: его вызвал суд в Гааге






В Монбланском тоннеле задымился автобус: десятки людей эвакуировали

Четверг, 18 июля 2019, 15:21

Десятки пассажиров эвакуировали в среду из двухэтажного автобуса в Монбланском тоннеле после того, как автомобиль задымился.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Пожарные в северном итальянском городе Аоста сообщили, что во время эвакуации один ребенок травмировал палец, однако все 67 пассажиров, а также водитель, смогли безопасно покинуть автобус, который ехал из Швейцарии через Францию ​​в Италию.

Читайте также
Германия одобрила строительство подводного туннеля в Данию за млрд

Сообщают, что механическую проблему, которая вызвала дым в автобусе, пока не выяснили.

Меры безопасности в 11,6-километровом альпийском тоннеле между Францией и Италией было усилено после пожара 1999 года, в результате которого погибли 39 человек.

Движение в тоннеле, который расположен на главном трансальпийском маршруте, восстановили в течение двух часов после инцидента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция
powered by lun.ua