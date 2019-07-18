В Монбланском тоннеле задымился автобус: десятки людей эвакуировали
Десятки пассажиров эвакуировали в среду из двухэтажного автобуса в Монбланском тоннеле после того, как автомобиль задымился.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.
Пожарные в северном итальянском городе Аоста сообщили, что во время эвакуации один ребенок травмировал палец, однако все 67 пассажиров, а также водитель, смогли безопасно покинуть автобус, который ехал из Швейцарии через Францию в Италию.
Сообщают, что механическую проблему, которая вызвала дым в автобусе, пока не выяснили.
Меры безопасности в 11,6-километровом альпийском тоннеле между Францией и Италией было усилено после пожара 1999 года, в результате которого погибли 39 человек.
Движение в тоннеле, который расположен на главном трансальпийском маршруте, восстановили в течение двух часов после инцидента.