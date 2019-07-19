Наступниця Юнкера виступила за збереження санкцій проти РФ

Обрана голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що з Кремлем треба говорити з позиції сили і зберігати поточні санкції проти РФ.

Про це вона заявила в інтерв’ю газеті La Repubblica, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн наголосили, що РФ демонструє ворожу поведінку вже протягом довгого часу, нагадавши про анексію Криму і спроби максимально розділити Європу.

"Кремль не прощає жодної слабкості. З позиції сили ми повинні підтримувати нинішні санкції і в той же час продовжувати діалог" - наголосила вона.

"Ми також вдосконалюємося в демонтажі дезінформаційних сюжетів і кампаній в соціальних мережах з фейковими новинами. Це наш привілей як демократій - відповідати прозорістю, вільною пресою і відкритими дебатами" – заявила фон дер Ляєн.

Читайте також Жорстка розмова з Росією та армія ЄС: чого чекати від нової очільниці Єврокомісії