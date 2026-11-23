Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер встановив 31 грудня як крайній термін для досягнення його урядом угоди щодо бюджету на наступний рік; у разі невдачі кабінет міністрів піде у відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VRT.

Після чергового тижня невдалих переговорів з лідерами коаліційних партій де Вевер оголосив дедлайн для досягнення домовленості щодо бюджету до кінця року.

"Сьогодні вранці було встановлено, що досягти згоди щодо бюджетної угоди в рамках коаліції неможливо. Адже один із партнерів по коаліції не погоджується з її збалансованістю", – зазначив прем’єр після візиту до короля Бельгії.

Де Вевер повідомив, що скликає лідерів партій коаліційної більшості, "щоб з’ясувати, чи готові вони знайти рішення і яким чином". У разі провалу переговорів на Бельгію чекає відставка чинного уряду.

"Якщо ми не матимемо бюджетної угоди, уряд фактично не зможе керувати країною, що призведе до кінця його існування", – заявив прем’єр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Барт де Вевер подав королю заяву про відставку 2 листопада, оскільки його команда не змогла досягти згоди щодо скорочення бюджету на 10 млрд євро.

Король Бельгії відхилив відставку прем’єр-міністра і зобов’язав його завершити бюджетні переговори якомога швидше. З того часу де Вевер провів низку переговорів з лідерами коаліційних партій, однак всі завершилися безрезультатно.

Водночас у сусідніх Нідерландах лідери партій, що входять до урядової коаліції, на тлі політичної кризи вирішили продовжити роботу уряду меншості.