Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що найближчим часом планує відвідати Закарпаття, а також висловив свою підтримку жителям регіону та українському народу на тлі російської агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на виступ Мадяра у парламенті, уривки з якого наводить Telex.

Під час промови перед депутатами угорський прем’єр нагадав, що минулого вівторка російські дрони атакували Закарпаття трьома хвилями. За словами Мадяра, це нагадало йому про його діда, який, будучи дитиною, у 1944 році разом із родиною втік із Мукачева до Дебрецена після вторгнення туди радянських військ.

"Звідси, з угорської Національної асамблеї, я хотів би висловити свою солідарність з жителями Закарпаття та всім українським народом, який вже п’ять років веде нелюдську боротьбу за виживання", – сказав Мадяр у своєму виступі перед розглядом порядку денного.

Угорський прем’єр додав, що хотів би чітко зазначити: в цій війні Росія є агресором, а Україна – жертвою. Він анонсував свою поїздку до Закарпаття, не уточнивши деталей.

"З 2015 року жоден обраний прем’єр-міністр Угорщини не відвідував Закарпаття. Це незабаром зміниться. Після 2024 року я повернуся до Закарпаття вже як обраний прем’єр-міністр Угорщини і особисто передам послання підтримки від материнської країни", – заявив Мадяр.

Прем’єр також нагадав, що після ракетного обстрілу Закарпаття Росією партія "Фідес" його попередника Віктора Орбана опублікувала заяву, в якій натякала, що саме Мадяр винен в атаках на регіон. Глава уряду відповів, що виключно росіяни несуть відповідальність за обстріл.

На думку Мадяра, злочином є те, що представники "Фідес" відреагували на початок російсько-української війни кампанією ненависті проти українців.

"Шановні депутати від "Фідес" та KDNP, депутати, які занурені у свої папери та телефони, ви роками підбурювали угорців проти країни, що зазнала нападу. Те, що ви робили, підбурюючи проти України, – це злочин. Те, що ви залишили наших братів із Закарпаття напризволяще, – це злочин. Те, що Віктор Орбан з 2015 року не знайшов часу, щоб поїхати до Закарпаття, – це також злочин", – наголосив він.

13 листопада Мадяр заявив, що міністри закордонних справ України та Угорщини наразі обговорюють, чи може відбутися двостороння зустріч лідерів до кінця листопада на Закарпатті.

17 листопада глава МЗС Угорщини Аніта Орбан після атаки РФ на Закарпаття заявила, що висловлює солідарність з угорською громадою та з усім українським народом, який вже майже п’ять років щодня змушений стикатися з жахами війни.