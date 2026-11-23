Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр не відступив від своєї позиції щодо того, що фінансування для України на наступний рік не має бути прив’язне до схвалення бюджету ЄС, а Угорщина надаватиме Києву гуманітарну допомогу.

Про це, як повідомляє Index, він заявив під час засідання парламенту, пише "Європейська правда".

Коментуючи пропозицію наступного семирічного бюджету ЄС, винесену главою Євроради Антоніу Коштою у суботу, Мадяр заявив, що вона є неприйнятною для Угорщини. Він також наполіг, щоб бюджетні переговори не пов’язували з дискусією про майбутнє фінансування воєнних зусиль України.

"Є такі політичні сили, які хотіли б, щоб у центрі уваги опинилося питання про взаємозв’язок між бюджетом ЄС та фінансуванням України. Позиція уряду Угорщини чітка: ці два питання слід розглядати окремо. 27 держав-членів мають самостійно домовитися, і ця угода не може і не буде залежати від жодної іншої угоди", – наголосив угорський прем’єр.

Він додав, що Угорщина продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу.

"Україна й надалі отримуватиме ту гуманітарну допомогу, на яку наш сусід, що перебуває у стані війни, має повне право розраховувати від цивілізованої країни", – зазначив Мадяр.

Як повідомляла "Європейська правда", у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти німецький канцлер Фрідріх Мерц поставив підтримку Німеччиною бюджету ЄС на 2028-2034 роки в залежність від згоди всіх країн Євросоюзу фінансувати Україну, яка зіткнулася з дефіцитом у 70 млрд євро 2027 року.

У відповідь на це прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав лист Мерца "шантажем".

Угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр також розкритикував ідею канцлера Мерца.