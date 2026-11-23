У Латвії організатори акції протесту "Ні "кривавому зерну"!" вимагають, щоб уряд негайно й повністю закрив кордон Латвії з Росією та припинив транзит будь-яких товарів.

Про це вони повідомили інформаційному агентству LETA, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Під час акції протесту, що відбулася 7 листопада в Єкабпілсі, учасники вимагали припинити транзит зерна протягом 14 днів. Цей термін закінчився в суботу, 21 листопада. Посилаючись на спробу диверсії, спрямовану проти естонського виробника безпілотників, організатори протесту вимагають, щоб уряд негайно й повністю закрив кордон Латвії з Росією та зупинив транзит усіх товарів.

Вимоги учасників акції були адресовані прем’єр-міністру та Кабінету міністрів. Вони наполягають на ухваленні юридично обов’язкових рішень, які дозволили б зупинити транзит російського зерна – зокрема зерна, незаконно вивезеного з окупованих територій України, – через територію Латвії, її залізничну інфраструктуру та порти.

Організатори зазначають, що 7 листопада в акції протесту в Єкабпілсі взяв участь прем'єр Андріс Кулбергс, який, виступаючи перед присутніми, пообіцяв вжити заходів для припинення транзиту російського зерна. Після акції він зобов’язався наступного тижня внести законопроєкт, що забороняє укладення нових договорів на подібні транспортні послуги.

Організатор акції Гундарс Калве зазначає, що протестувальники глибоко розчаровані обіцянками Кулбергса та тим, як вони виконуються.

Також він заявив про вимогу повного закриття кордону з Росією.

"Ми вимагаємо негайного рішення про повне закриття кордону Латвії з Росією, включаючи припинення будь-якого транзиту товарів. Безпека Латвії має бути пріоритетом для уряду", – заявляє Калве.

Організатори протесту заявляють, що продовжать свою діяльність як група однодумців: ініціюватимуть громадські дискусії, вимагатимуть відповідей від посадових осіб та регулярно інформуватимуть громадськість про рішення уряду та хід їх реалізації.

20 листопада уряд Естонії ухвалив рішення, що перетин естонсько-російського кордону буде призупинений 1 грудня.

Як повідомляли, російська військова розвідка організувала спробу диверсії на естонському підприємстві оборонної промисловості Threod Systems, яке виробляє розвідувальні та бойові дрони.

Естонські правоохоронні органи затримали у зв’язку з цим інцидентом вісьмох жителів Латвії.

Після інциденту Естонія оголосила, що з 1 грудня закриє всі пункти прикордонного контролю на кордоні з Росією.