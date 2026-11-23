Влада Мюнхена планує розміщати біженців з України у колишніх офісах автовиробника BMW.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Офісні приміщення, де раніше працював адміністративний персонал автовиробника BMW, зараз тимчасово переобладнуються під квартири: місто Мюнхен орендувало приблизно третину колишнього адміністративного комплексу BMW за адресою Lauchstädter Straße 5–11 на півночі Мюнхена.

За даними ЗМІ, термін дії договору становить п’ять років. З 16 грудня будівлю мають поступово заселити до 600 осіб, спочатку переважно біженці з України.

За даними міської влади, Мюнхену щомісяця досі доводиться розміщувати близько 200 новоприбулих біженців.

Офісні приміщення звільнилися після того, як на початку 2025 року компанія BMW покинула цей об’єкт, площа якого становила кілька десятків тисяч квадратних метрів. Спочатку комплекс планувалося знести та замінити новим комплексом, що включав би офіси, готель та магазини. Однак через зміни ринкової кон’юнктури та процентних ставок від цього проєкту відмовилися. Наразі також складно знайти нові офісні приміщення. Для решти двох третин будівлі все ще шукають комерційних орендарів.

У орендованих приміщеннях облаштували спальні зони з дерев’яними стінами та перегородками висотою лише 1,60 метра. У планах – одномісні та сімейні кімнати, спільні кухні, а також ігрові та спортивні майданчики. Душові розташовані в контейнерах на парковці.

Точна вартість оренди та загальна вартість ремонту поки що не оприлюднені. Останній раз весь офісний комплекс виставлявся на оренду за 12,50 євро за квадратний метр на місяць.

Це вже друга колишня офісна будівля BMW, яку місто планує використовувати для розміщення біженців. Ще 600 місць заплановано за адресою Moosacher Straße 51; очікується, що вони стануть доступними до кінця 2027 року.

Разом з тим місцеві мешканці насамперед критикували розмір об’єкта та побоювалися додаткового навантаження на й без того переповнені школи та дитячі садки. Вони також скаржилися на те, що про плани їх поінформували лише на пізній стадії. Після перегляду міська влада вже зменшила заплановану місткість з 800 до 600 місць.

Як повідомлялося, з 1 липня у Німеччині українські біженці, а також безробітні замість соціальної допомоги для громадян (Bürgergeld) отримують так званий базовий дохід (Grundsicherung).

Проведене восени минулого року опитування показувало, що понад половина українців з тимчасовим захистом не дуже задоволені життям у Німеччині.