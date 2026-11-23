Нове соціологічне опитування свідчить, що дедалі більше шведів готові до проведення дострокових виборів, оскільки переговори щодо формування нового уряду зайшли в глухий кут через понад два місяці після парламентських виборів.

Про це свідчить опитування Novus для TV4 News, пише "Європейська правда".

Опитування свідчить, що 44% респондентів підтримують дострокові вибори. Водночас 36% шведів проти, а ще 18% не визначилися.

Окремо зазначається, що 2% відповіли "не знаю".

Також опитування свідчить, що рівень підтримки позачергових виборів значно різниться серед виборців різних партій.

Зокрема серед прихильників "Поміркованих", "Лібералів" та "Християнських демократів" за проведення виступають 73%.

Водночас серед виборців "Шведських демократів" підтримка ще вища: 87% їхніх прихильників виступають за позачергові вибори.

А серед виборців Соціал-демократів, Лівої партії, Партії зелених та Центристської партії лише 7% підтримують позачергові вибори.

Опитування відбулося з 12 по 18 листопада 2026 року, у ньому взяли участь 1032 дорослих шведів.

Нагадаємо, спікер парламенту Швеції Андреас Норлен заявив у вівторок, 17 листопада, що наступного тижня проведе консультації з лідерами всіх партій щодо подальших кроків у процесі формування уряду країни.

26 жовтня лідерка Центристської партії Елізабет Танд Рінгквіст заявила, що її спроби сформувати центристську коаліцію зайшли в глухий кут. Згідно зі шведською системою, перед проведенням нових виборів можна провести чотири голосування в парламенті щодо кандидатів на посаду прем’єр-міністра.

Наразі відбулося два невдалі голосування щодо кандидатури прем’єр-міністра: одне – щодо Андерссон, інше – щодо Рінгквіст. До того, як доведеться оголосити нові парламентські вибори, можна провести щонайбільше чотири невдалі голосування.

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