Російський проєкт модернізації гарнізонів поблизу кордону з Фінляндією поширився на Карельський перешийок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Супутникові знімки, отримані Yle, показують, що цього року в гарнізоні Каменка було знесено велику кількість будівель, а на їхньому місці почали зводити нові.

Гарнізон розташований за 60 кілометрів від фінського кордону по прямій. Коли ця територія належала Фінляндії, вона була відома під назвою Каук’ярві та входила до складу муніципалітету Ууденкіркко.

Супутникові знімки свідчать, що кілька старих ангарів та інших будівель у південній частині гарнізону було знесено. Також було знесено дві їдальні та дві казарми.

Про цей будівельний майданчик раніше не повідомлялося ні в Росії, ні на Заході.

Як видно з супутникових знімків, зараз ведеться будівництво нового навчального центру для бойової підготовки та стрілецької підготовки.

У Каменці дислокуються найпотужніші сухопутні війська Росії, спрямовані у бік Фінляндії. Цей великий гарнізон та полігон використовує 69-та моторизована піхотна дивізія.

У 2024 році Росія вирішила посилити свої збройні сили на північному напрямку та відновила Ленінградський військовий округ. В результаті чисельність військ у районах, прилеглих до Фінляндії, поступово збільшиться у багато разів порівняно з попереднім періодом.

З кінця 1990-х років гарнізон у Каменці займала бригада чисельністю приблизно 4 400 солдатів.

Зараз там дислокується дивізія, чисельність якої планується збільшити до 11 тисяч військовослужбовців. На практиці дивізія ще перебуває на стадії формування.

Гарнізон Каменка використовується як навчальний центр, де військових готують до війни. Військовослужбовці цієї дивізії беруть участь у бойових діях в Україні, принаймні в Харківській області.

Реконструкція гарнізону в Каменці не стала несподіванкою, оскільки Росія оголосила про посилення своїх збройних сил у відповідь на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Будівельні роботи також проводилися в гарнізоні Кириловське, або Перк’ярві, що розташований приблизно за вісім кілометрів на схід від Каменки. Минулого року там було зведено один великий будівельний комплекс та кілька менших цехів.

Нагадаємо, фінський президент Александр Стубб наголосив, що Фінляндія не має наміру виходити з НАТО і залишатиметься членом Альянсу.

Видання The New York Times повідомляло про те, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб Альянс відвів свої війська до позицій, які він займав у 1997 році.

Голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон заявив, що подальші переговори з Росією щодо припинення війни не мають сенсу, оскільки вимоги Кремля щодо відведення військ у країнах НАТО свідчать про відсутність у Путіна наміру домовлятися про мир.