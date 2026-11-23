У Європейській комісії знають про запрошення від російського правителя Владіміра Путіна європейським представникам приїхати до Москви, однак продовжують зосереджуватися на проведенні переговорів у багатосторонньому форматі.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо у понеділок, 23 листопада.

"Ми знаємо про це запрошення і продовжуємо зосереджуватися на зустрічі в багатосторонньому форматі, і готові долучитися до неї в цьому сенсі", – заявив речник.

У відповідь на уточнювальне запитання кореспондентки "Європейської правди", в якій саме формі надійшло запрошення – листом від Путіна до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, дипломатичною нотою чи в інший спосіб, – речниця повідомила, що не має додаткової інформації.

"Боюся, у мене немає додаткової інформації щодо форми запрошення", – сказала Піньо.

Щодо можливості обговорення архітектури безпеки Європи, про яке заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, у ЄС кажуть, що їх "позиція не змінилася з минулого тижня".

"Коли буде припинення вогню, тоді можуть відбутися обговорення архітектури безпеки Європи. Ці обговорення мають відбуватися у відповідному форматі, тобто за повноцінної участі союзників по НАТО та держав-членів ЄС. Отже, ми дотримуємося нашої позиції, про яку вже повідомляли вам раніше", – наголосила Піньо

Вона додала, що з цього приводу позиція ЄС є чіткою.

"Ми регулярно контактуємо з паном Віткоффом і паном Кушнером, щоб також координувати дії з огляду на такі переговори, а точніше, з огляду на можливі переговори на багатосторонньому рівні", – додала головна речниця ЄК.

Нагадаємо, 19 листопада Путін заявив, що РФ запросила представників ЄС до Москви, щоб з'ясувати їхню позицію щодо переговорів про врегулювання війни в Україні.

20 листопада джерело в Єлисейському палаці повідомило "Європейській правді", що Франція позитивно оцінює запрошення Путіна до Москви і зацікавлена у продовженні діалогу з росіянами.

Своєю чергою спецпредставник президента США Джаред Кушнер стверджував, що Вашингтон домігся від РФ готовності розглядати гарантії безпеки для України за моделлю 5-ї статті договору НАТО.

У відповідь на слова Кушнера президент Володимир Зеленський заявив: він не впевнений, що в України та США однакове бачення того, що стоїть за фразою "гарантії безпеки як у статті 5 НАТО".