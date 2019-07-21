Міністр юстиції Британії піде у відставку, якщо Джонсон очолить уряд

Британський міністр юстиції Девід Гок залишить уряд, якщо Борис Джонсон стане прем'єр-міністром.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

Гок, який працював у кабінеті Терези Мей з моменту її вступу на посаду у червні 2016 року, заявив, що не зможе працювати з Джонсоном, якщо той наполягатиме на Brexit без угоди.

"Враховуючи те, що я перебував у кабінеті після того, як Тереза Мей прийшла до влади, мені здається, що мені потрібно відмовитися. Якщо тестом на лояльність для перебування в уряді є зобов'язання підтримати сценарій без угоди 31 жовтня, то це не те, що я готовий підписати", - сказав Гок.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що троє міністрів готуються піти у відставку в той день, коли Джонсон стане прем'єр-міністром. Окрім Гока називалися міністр фінансів Філіп Хаммонд і міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт.

Нагадаємо, Палата громад британського парламенту в четвер ухвалила поправку, яка повинна ускладнити наступному прем'єр-міністру можливість припинити його діяльність і в обхід парламенту вивести країну з ЄС без угоди.