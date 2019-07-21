Министр юстиции Британии уйдет в отставку, если Джонсон возглавит правительство

Британский министр юстиции Дэвид Гок покинет правительство, если Борис Джонсон станет премьер-министром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Гок, работавший в кабинете Терезы Мэй с момента его вступления в должность в июне 2016 года, заявил, что не сможет работать с Джонсоном, если тот будет настаивать на Brexit без соглашения.

"Учитывая то, что я находился в кабинете после того, как Тереза ​​Мэй пришла к власти, мне кажется, что мне нужно отказаться. Если тестом на лояльность для пребывания в правительстве будет обязательство поддержать сценарий без соглашения 31 октября, то это не то, что я готов подписать", - сказал Гок.

Ранее британские СМИ сообщали, что трое министров готовятся уйти в отставку в тот день, когда Джонсон станет премьер-министром.

Кроме Гока назывались министр финансов Филипп Хаммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.