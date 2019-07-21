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Круїзний лайнер врятував понад 100 мігрантів у Середземному морі

Неділя, 21 липня 2019, 16:37

Круїзний лайнер Marella Discovery підібрав у Середземному морі 111 мігрантів, які намагалися дістатися берегів Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Човен з мігрантами був знайдений ввечері 20 липня в 74-х кілометрах від грецького острова Пелопоннес.

Врятовані люди, серед яких 33 неповнолітніх, доправлені до грецького порту Каламата. Поки не повідомляється, з яких країн походять мігранти. Були заарештовані двоє людей, які супроводжували човен.

Нагадаємо, цього тижня міністри закордонних справ країн ЄС не змогли домовитися щодо прийому врятованих в Середземному морі біженців.

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