Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Британии завершается голосования за нового премьер-министра

ЦИК обработала 95% протоколов заграничных участков: в лидерах "Слуга народа" и "ЕС"

Сильные пожары на востоке Португалии: 20 пострадавших

Выборы в Раду: украинцы завершили голосование на первом зарубежном участке






Круизный лайнер спас более 100 мигрантов в Средиземном море

Воскресенье, 21 июля 2019, 16:37

Круизный лайнер Marella Discovery подобрал в Средиземном море 111 мигрантов, пытавшихся добраться берегов Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Лодка с мигрантами была найдена вечером 20 июля в 74-х километрах от греческого острова Пелопоннес.

Спасенные люди, среди которых 33 несовершеннолетних, доставлены в греческий порт Каламата. Пока не сообщается, откуда происходят мигранты. Были арестованы два человека, которые сопровождали лодку.

Напомним, на этой неделе министры иностранных дел стран ЕС не смогли договориться о приеме спасенных в Средиземном море беженцев

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мигранты
powered by lun.ua