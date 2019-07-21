Круизный лайнер спас более 100 мигрантов в Средиземном море
Воскресенье, 21 июля 2019, 16:37
Круизный лайнер Marella Discovery подобрал в Средиземном море 111 мигрантов, пытавшихся добраться берегов Италии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Лодка с мигрантами была найдена вечером 20 июля в 74-х километрах от греческого острова Пелопоннес.
Спасенные люди, среди которых 33 несовершеннолетних, доставлены в греческий порт Каламата. Пока не сообщается, откуда происходят мигранты. Были арестованы два человека, которые сопровождали лодку.
Напомним, на этой неделе министры иностранных дел стран ЕС не смогли договориться о приеме спасенных в Средиземном море беженцев
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