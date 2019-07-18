Міністри внутрішніх справ ЄС не домовилися про план розподілу мігрантів

Міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу не змогли домовитися про спеціальний механізм розподілу прохачів притулку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Франція і Німеччина на неформальних переговорах в Гельсінкі очолили зусилля з погодження тимчасової угоди між державами-членами ЄС про розподіл шукачів притулку, врятованих в Середземному морі.

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Відповідно до пропозиції, рішення про те, яка країна приймає скільки прохачів притулку, повинні прийматися в кожному конкретному випадку.

Але дискусія, яка почалася пізно увечері в середу, мала "абсолютно різні думки", сказав міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастаньє: "Одні міністри відмовляються приймати мігрантів, інші закликають до солідарності, а багато хто висловлює стурбованість з приводу створення стимулу для збільшення числа спроб відправлятися в Європу".

Міністр сказав, що це питання буде знову обговорюватися на зустрічі міністрів закордонних справ і внутрішніх справ в Парижі в понеділок, додавши, що мета полягала в тому, щоб залучити близько 15 країн до створення спеціального механізму.

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У минулому Італія приймала більшість мігрантів, але популістський уряд Риму веде жорстку антиміграційну політику, вимагаючи, щоб інші держави-члени брали частину мігрантів.

"Міністри з декількох країн високо оцінили політику Італії щодо захисту кордонів, яка привела до різкого скорочення числа мігрантів, що прибувають до Європи, і числа смертей в Середземному морі", - написав глава МВС Італії Маттео Сальвіні під час переговорів.

Згідно із заявою, опублікованою офісом Сальвіні в четвер, Франція і Німеччина наполягали на документі, в якому йдеться, що середземноморські держави несуть головну відповідальність за прийом врятованих в морі мігрантів. Італія і Мальта відкинули цю ідею.

Офіс Сальвіні заявив, що існує ризик того, що тільки особи, що шукають притулку, будуть перерозподілені в інші країни ЄС, в результаті чого Італія і Мальта матимуть "нелегалів", яких буде важко репатріювати.

У заяві йдеться, що у вересні на Мальті відбудуться нові дискусії між Італією, Францією, Німеччиною, Мальтою і Фінляндією.