ЦВК опрацювала 95% протоколів закордонних дільниць: в лідерах "Слуга народу" і "ЄС"

На закордонних виборчих дільницях найбільшу підтримку виборців здобули партії "Слуга народу" та "Європейська солідарність".

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднено на сайті ЦВК.

Згідно з результатами опрацювання 95,09% електронних протоколів голосування, перше місце посідає партія "Слуга народу" - 29,00% (8 814 голосів).

Менше сотні голосів програє партія "Європейська солідарність" - 28,8% голосів (8752), третьою іде партія "Голос" - 19,03%.

Решта партій набирають менше 5%: партія Шарія - 4,60%, ВО "Свобода" - 4,26%, "Опозиційна платформа - За життя" - 3,78%, "Сила і Честь", - 3,04%, "Батьківщина" - 2,04%.

ЦВК опрацювала протоколи зі 100 закордонних виборчих дільниць, очікуються дані тільки з Канади і США.

Єдиним закордонним округом, де перемогла не "Слуга народу" чи "Європейська солідарність", стала Естонія - там виграла "Опозиційна платформа - За життя".

Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".