ЦВК опрацювала 95% протоколів закордонних дільниць: в лідерах "Слуга народу" і "ЄС"
На закордонних виборчих дільницях найбільшу підтримку виборців здобули партії "Слуга народу" та "Європейська солідарність".
Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднено на сайті ЦВК.
Згідно з результатами опрацювання 95,09% електронних протоколів голосування, перше місце посідає партія "Слуга народу" - 29,00% (8 814 голосів).
Менше сотні голосів програє партія "Європейська солідарність" - 28,8% голосів (8752), третьою іде партія "Голос" - 19,03%.
Решта партій набирають менше 5%: партія Шарія - 4,60%, ВО "Свобода" - 4,26%, "Опозиційна платформа - За життя" - 3,78%, "Сила і Честь", - 3,04%, "Батьківщина" - 2,04%.
ЦВК опрацювала протоколи зі 100 закордонних виборчих дільниць, очікуються дані тільки з Канади і США.
Єдиним закордонним округом, де перемогла не "Слуга народу" чи "Європейська солідарність", стала Естонія - там виграла "Опозиційна платформа - За життя".
Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів
За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".