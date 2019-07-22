ЦИК обработала 95% протоколов заграничных участков: в лидерах "Слуга народа" и "ЕС"

На заграничных избирательных участках наибольшую поддержку избирателей получили партии "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародованы на сайте ЦИК.

Согласно результатам обработки 95,09% электронных протоколов голосования, первое место занимает партия "Слуга народа" - 29,00% (8814 голосов).

Менее сотни голосов проигрывает партия "Европейская солидарность" - 28,8% (8752), третьей идет партия "Голос" - 19,03%.

Остальные партии набирают менее 5%: партия Шария - 4,60%, ВО "Свобода" - 4,26%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 3,78%, "Сила и Честь", - 3,04%, "Батькивщина" - 2,04%.

ЦИК обработала протоколы со 100 заграничных избирательных участков, ожидаются данные только из Канады и США.

Единственным зарубежным округом, где победила не "Слуга народа" или "Европейская солидарность", стала Эстония - там выиграла "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".