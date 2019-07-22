Прем'єр Чехії: Україна надала сильний мандат партії президента

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш привітав Україну з проведенням виборів і висловив сподівання на поглиблення співпраці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю, громадяни України надали потужний мандат партії президента Зеленського провести їх через ці важкі часи", - написав Бабіш.

Blahopřeji, obyvatelé Ukrajiny dali silný mandát straně prezidenta @ZelenskyyUa, aby v těchto těžkých časech zemi vedla. Výzev je mnoho, ale věřím, že volební úspěch otevře prostor dalším reformám a ještě aktivnější spolupráci s Českou republikou 🇨🇿🇺🇦 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 22 липня 2019 р.

"Викликів багато, але я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ і активнішої співпраці з Чеською Республікою", - додав він.

Читайте також Прем'єрка Молдови привітала Зеленського з перемогою його партії на виборах

Глава МЗС Чехії Томаш Петршичек заявив: "Я уважно слідкував за парламентськими виборами в Україні. Вітаю партію "Слуга народу" з перемогою і сподіваюся, що новий уряд ще активніше продовжить шлях реформ. Збереження курсу на реформи сприятиме стабільності України та всього регіону".

Вибори до Верховної ради 2019. Результати підрахунку голосів