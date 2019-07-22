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Прем'єр Чехії: Україна надала сильний мандат партії президента

Понеділок, 22 липня 2019, 09:35

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш привітав Україну з проведенням виборів і висловив сподівання на поглиблення співпраці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю, громадяни України надали потужний мандат партії президента Зеленського

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