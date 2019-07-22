Прем'єрка Молдови привітала Зеленського з перемогою його партії на виборах

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду привітала президента України Володимира Зеленського з перемогою заснованої ним партії на виборах до Верховної ради.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Шановні українці, я вітаю вас із сьогоднішньою мобілізацією і чітким голосуванням проти корупції, голосуванням за зміни, нових політиків, які керуватимуться тільки національними інтересами", - написала Санду на своїй сторінці у Facebook.

Вона привітала президента Володимира Зеленського з "приголомшливим результатом" партії "Слуга народу".

"Це велика відповідальність - завоювати довіру такої великої кількості людей, і я бажаю президенту і партії, яка підтримує його, великої сили і наполегливості в просуванні програми реформування для громадян України", - зазначила Санду.

Вибори до Верховної ради 2019. Результати підрахунку голосів

За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".