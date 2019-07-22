Президент і прем'єр Франції планують зміни в уряді - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр країни Едуар Філіп обговорюють зміни в складі уряду у вересні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Le Parisien з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

"Президент і прем'єр-міністр в повній мірі усвідомлюють, що необхідно внести корективи. Необхідно надати нове дихання реформам", - заявив виданню один з радників Єлисейського палацу.

Розглядаються кандидатури на посаду міністра екології, яку зараз за сумісництвом займає міністр транспорту. Колишній міністр Франсуа де Рюжі минулого тижня пішов у відставку після того, як ЗМІ звинуватили його у нецільовому витрачанні державних коштів.

За даними видання, Макрон також незадоволений міністром заморських територій Аннік Жирарден. На засіданні ради міністрів минулого тижня він розкритикував її доповідь про ситуацію в заморських володіннях Франції.

Окрім того, можливі не тільки зміни міністрів, а й створення нових структур.

Питання реалізації пенсійної реформи можуть передати від міністра соціальних справ і охорони здоров'я Аньєс Бюзена в спеціально створене міністерство, яке очолить Жан-Поль Дельвуа, який в даний час є верховним комісаром щодо реформи пенсійної системи.

Також можуть бути створені окремі міністерства туризму, зовнішньої торгівлі і промисловості, зараз ці питання об'єднані в одному відомстві.