Президент и премьер Франции планируют изменения в правительстве – СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр страны Эдуар Филипп обсуждают изменения в составе правительства в сентябре.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Le Parisien со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

"Президент и премьер-министр в полной мере осознают, что необходимо внести коррективы. Необходимо предоставить новое дыхание реформам", - заявил изданию один из советников Елисейского дворца.

Рассматриваются кандидатуры на должность министра экологии, которую сейчас по совместительству занимает министр транспорта. Бывший министр Франсуа де Рюжи на прошлой неделе ушел в отставку после того, как СМИ обвинили его в нецелевом расходовании государственных средств.

По данным издания, Макрон также недоволен министром заморских территорий Анник Жирарден. На заседании совета министров на прошлой неделе он раскритиковал ее доклад о ситуации в заморских владениях Франции.

Кроме того, возможны не только изменения министров, но и создание новых структур.

Вопросы реализации пенсионной реформы могут передать от министра социальных дел и здравоохранения Аньес Бюзен в специально созданное министерство, которое возглавит Жан-Поль Дельвуа, который в настоящее время является верховным комиссаром по реформе пенсионной системы.

Также могут быть созданы отдельные министерства туризма, внешней торговли и промышленности, сейчас эти вопросы объединены в одном ведомстве.