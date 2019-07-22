Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В ЕС рассказали, чего ждут от новой ВР, и посоветовали не объявлять досрочные местные выборы

Послы G7 считают выборы конкурентными

Чехия: белорусу, воевавшему против Украины, грозит 15 лет за терроризм

Успех и ответственность Зеленского: у президента Польши оценили выборы в Украине






Польский суд обязал Валенсу извиниться перед Качиньским за клевету

Понедельник, 22 июля 2019, 15:59

Польский апелляционный суд постановил, что Лех Валенса, бывший президент Польши, должен извиниться перед председателем правящей партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским по делу о клевете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Качиньский, председатель правящей партии "Право и справедливость" и влиятельный политик Польши, подал в суд на Валенсу за то, что тот обвинил его в социальных сетях в авиакатастрофе 2010 года в России, в которой погибли близнец Качиньского, президент Лех Качиньский и еще 95 человек.

В одном из своих постов в соцсетях Валенса утверждал, что Качиньский "по телефону подгонял пилотов совершать посадку самолета в Смоленске" несмотря на сильный туман.

Суд низшей инстанции обязал Валенса извиниться перед Качиньским, а апелляционный суд оставил это решение в силе.

Валенса обжаловал вердикт Апелляционного суда в Гданьске в понедельник и заявил, что передаст его в Верховный суд и обещает дойти до Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша
powered by lun.ua