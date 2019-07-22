Країни ЄС погодили новий механізм розподілу мігрантів - Макрон

14 країн-членів Європейського союзу в понеділок домовилися про новий "механізм солідарності" для розподілу мігрантів між державами ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посилання на Reuters, про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

Міністри закордонних і внутрішніх справ ЄС зібралися в Парижі, щоб обговорити питання імміграції та безпеки. За словами Макрона, міністри погодили механізм для розподілу мігрантів, запропонований Німеччиною і Францією.

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"Результат сьогоднішнього ранкового засідання полягає в тому, що, у принципі, 14 держав-членів на даному етапі висловили свою згоду з франко-німецьким документом", - сказав Макрон журналістам.

Макрон також повідомив, що Франція попросила лівійський уряд забезпечити, аби мігранти більше не поміщалися під варту в країні, і що буде вжито відповідних заходів для забезпечення їх безпеки.

Про спеціальний механізм розподілу прохачів притулку міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу намагалися домовитися минулого тижня, але не змогли.

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Відповідно до пропозиції Франції та Німеччини, рішення про те, яка країна скількох прохачів притулку приймає, повинні прийматися в кожному конкретному випадку.

У минулому Італія приймала більшість мігрантів, але популістський уряд у Римі веде жорстку антиміграційну політику, вимагаючи, щоб інші держави-члени брали частину мігрантів.

Глава МВС Італії заявляв, що Франція і Німеччина наполягали, аби середземноморські держави несли головну відповідальність за прийом врятованих в морі мігрантів. Італія і Мальта відкинули цю ідею.