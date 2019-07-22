Наступниця Меркель оцінила вибори в Україні, назвала 3 ключові сфери для реформ
Понеділок, 22 липня 2019, 17:07
У Берліні очікують рішучих реформ від нового президента України Володимира Зеленського та його політичної сили, яка здобула перемогу на парламентських виборах в Україні.
Про це заявила міністр оборони Німеччини, голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер, повідомляє "Європейська правда".
"Новий президент Володимир Зеленський тепер має потужний мандат на втілення свого амбіційного порядку денного реформ", - сказала вона.
"Ми очікуємо, що він тепер рішуче візьметься за ці реформи, щоб виконати сподівання українців, зокрема щодо боротьби з корупцією, базових умов для економіки і модернізації державного управління", - додала політик, цитує Twitter ХДС.
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