У Німеччині розраховують на швидке формування уряду України після виборів

У Німеччині розраховують, що після парламентських виборів в Україні буде швидко сформований новий уряд і він приступить до виконання своїх обов’язків.

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник, повідомляє "Європейська правда".

"Уряд Німеччини привітав результати виборів в Україні: Берлін розраховує, що новий уряд в Україні скоро приступить до своїх обов’язків і працюватиме над програмою реформ, включаючи боротьбу з корупцією. Німеччина підтримуватиме Україну порадами і ділом на цьому її шляху й надалі", - написав Мельник у Twitter.

Уряд Німеччини привітав результати виборів в Україні: Берлін «розраховує, що новий уряд в Україні скоро приступить до своїх обов’язків і працюватиме над програмою реформ, включаючи боротьбу з корупцією. Німеччина підтримуватиме Україну порадами і ділом на цьому її шляху й надалі» pic.twitter.com/4FYDHvRvdu — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 22 липня 2019 р.

Найбільша фракція Бундестагу ХДС/ХСС у заяві на своєму сайті також привітала з перемогою партію "Слуга народу".

"Президент отримав можливість в українському парламенті послідовно підтримувати верховенство права, рішучу боротьбу з корупцією і непотизмом, а також економічний розвиток...Президент і уряд також повинні стримувати вплив олігархів на політику. Це буде заслуговувати довіри лише тоді, коли президент зробить чітку і переконливу лінію розмежування зі своїм прихильником, олігархом Ігорем Коломойським", - йдеться у заяві.