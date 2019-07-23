В Германии рассчитывают на быстрое формирование правительства Украины после выборов

В Германии рассчитывают, что после парламентских выборов в Украине будет быстро сформировано новое правительство, и оно приступит к исполнению своих обязанностей.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает "Европейская правда".

"Правительство Германии приветствовало результаты выборов в Украине. Берлин рассчитывает, что новое правительство в Украине скоро приступит к своим обязанностям и будет работать над программой реформ, включая борьбу с коррупцией. Германия будет поддерживать Украину советами и делом на этом ее пути и в дальнейшем ", - написал Мельник в Twitter.

Уряд Німеччини привітав результати виборів в Україні: Берлін «розраховує, що новий уряд в Україні скоро приступить до своїх обов’язків і працюватиме над програмою реформ, включаючи боротьбу з корупцією. Німеччина підтримуватиме Україну порадами і ділом на цьому її шляху й надалі» pic.twitter.com/4FYDHvRvdu — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 22 липня 2019 р.

Крупнейшая фракция Бундестага ХДС/ХСС на своем сайте также поздравила с победой партию "Слуга народа".

"Президент получил возможность в украинском парламенте последовательно поддерживать верховенство права, решительную борьбу с коррупцией и непотизмом, а также экономическое развитие. Президент и правительство также должны сдерживать влияние олигархов на политику. Это будет стоить доверия лишь тогда, когда президент сделает четкую и убедительную линию разграничения со своим сторонником, олигархом Игорем Коломойским ", - говорится в заявлении.