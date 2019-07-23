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Директор ФБР: Росія не покинула спроб вплинути на вибори в США

Вівторок, 23 липня 2019, 20:15

Росія сповнена рішучості втручатися у вибори в США, незважаючи на санкції та інші зусилля, спрямовані на стримання Москви, заявив у вівторок директор ФБР Крістофер Рей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Росіяни безперечно прагнуть втрутитися в наші вибори" через кампанії впливу за кордоном, заявив Рей під час слухання сенатського юридичного комітету.

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Рей свідчив на слуханнях напередодні того, як Роберт Мюллер, колишній спеціальний прокурор, дасть свідчення перед Конгресом про своє дворічне розслідування російського втручання, націленого на покращення позицій Дональда Трампа під час президентської гонки 2016 року.

"Все, що ми зробили проти Росії, не стримало їх достатньо?", - запитав сенатор-республіканець Ліндсі Грем, голова комітету. "Всі санкції, всі розмови, а вони досі це роблять?"

"Так. На мій погляд, поки вони не зупинилися, їх стримували недостатньо", - відповів Рей.

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