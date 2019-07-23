Директор ФБР: Россия не оставила попыток повлиять на выборы в США

Россия полна решимости вмешиваться в выборы в США, несмотря на санкции и другие усилия, направленные на сдерживание Москвы, заявил во вторник директор ФБР Кристофер Рэй.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Россияне бесспорно стремятся вмешаться в наши выборы" через кампании влияния за рубежом, заявил Рэй во время слушания сенатского юридического комитета.

Рэй говорил на слушаниях накануне того, как Роберт Мюллер, бывший специальный прокурор, даст показания перед Конгрессом о своем двухлетнем расследовании российского вмешательства, нацеленного на улучшение позиций Дональда Трампа во время президентской гонки 2016 года.

Читайте также Помпео предостерег РФ от вмешательства в выборы в США в 2020 году

"Все, что мы сделали против России, не сдержало их достаточно?", - спросил сенатор-республиканец Линдси Грэм, председатель комитета. "Все санкции, все разговоры, а они до сих пор это делают?"

"Да. На мой взгляд, пока они не остановились, их сдерживали недостаточно", - ответил Рэй.