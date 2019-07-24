Франция, Италия и Дания поддержали военно-морскую миссию в Персидском заливе

Франция, Италия и Дания поддерживают предложение британцев о создании военно-морской миссии под руководством Европы по обеспечению безопасности перевозок через Ормузский пролив.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По данным издания, Великобритания представила эту идею перед послами ЕС на встрече в Брюсселе, заявив, что миссия не будет напрямую затрагивать Европейский Союз, НАТО или Соединенные Штаты.

Это была первая официальная встреча в Европе после того, как министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант изложил в понедельник планы парламента по защите пролива, через который проходит пятая часть мировой нефти.

"Запрос Британии, а не Вашингтона, облегчает европейцам сплочение вокруг этого. Свобода судоходства очень важна, она отделена от кампании США по максимальному давлению на Иран", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Представители британских министерств иностранных дел и обороны также обсудили возможную миссию, которая, вероятно, будет включать не только корабли, но и самолеты, напрямую со своими итальянскими, испанскими, французскими и немецкими коллегами.

Высокопоставленный немецкий дипломат в Берлине сказал, что министр иностранных дел Хайко Маас тесно общается со своими британскими и французскими коллегами, чтобы "внести вклад в безопасность" Персидского залива, в том числе в области безопасности на море.

Нидерланды также оценивают британское предложение, в то время как испанский чиновник сказал, что Мадрид провел переговоры с Лондоном и изучает эту идею.

Напомним, 20 июля Иран задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер под британским флагом и доставил его в порт Бандар-Аббас.

Также Иран задержал другой британский танкер Mesdar, но судну разрешили продолжить курс после того, как на борт поднялся вооруженный персонал и сделал предупреждение о безопасности и экологических проблемах.

Как известно, напряжение в Ормузском проливе возросло после того, как Гибралтар задержал иранский супертанкер по запросу Соединенных Штатов к Великобритании.

Президент Ирана Хасан Рухани после этого угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.