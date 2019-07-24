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У Франції напали і пограбували ексміністра економіки

Середа, 24 липня 2019, 11:52

Колишній міністр економіки Франції Тьєрі Бретон, його дружина і водій стали жертвами пограбування у власному будинку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на L’Obs.

Напад стався в ніч з суботи на неділю. Двоє чоловіків в масках і рукавичках через незачинене вікно вдерлися до будинку Бретона, який був міністром в 2005-2007 роках.

Після цього грабіжники пробралися до кімнати подружжя і пригрозили розбудженим шумом ексміністру і його дружині вогнепальною зброєю. Зловмисники декілька разів вдарили чоловіка і жінку, після цього вкрали кілька сотень євро та діамантовий браслет вартістю 50 тисяч євро.

Потім один з грабіжників натрапив на водія ексміністра – в результаті всіх трьох зловмисники зачинили у туалеті.

Бретон, який з 2009 року керує ІТ компанією Atos, в результаті нападу був поранений у голову, у його дружини пошкоджене зап’ястя. Від госпіталізації подружжя відмовилося.

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