Во Франции напали и ограбили экс-министра экономики

Бывший министр экономики Франции Тьерри Бретон, его жена и водитель стали жертвами ограбления в собственном доме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на L’Obs.

Нападение произошло в ночь с субботы на воскресенье. Двое мужчин в масках и перчатках через незапертое окно ворвались в дом Бретона, который был министром в 2005-2007 годах.

После этого грабители пробрались в комнату супругов и пригрозили разбуженным шумом экс-министру и его жене огнестрельным оружием. Злоумышленники несколько раз ударили мужчину и женщину, после этого украли несколько сотен евро и бриллиантовый браслет стоимостью 50 тыс. евро.

Затем один из грабителей наткнулся на водителя экс-министра - в результате всех троих злоумышленники заперли в туалете.

Бретон, который с 2009 года руководит IT-компанией Atos, в результате нападения был ранен в голову, у его жены повреждено запястье. От госпитализации супруги отказались.