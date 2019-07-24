Макрон скоротить 15 тисяч держслужбовців - утричі менше, ніж планував

Франція до 2022 року скоротить 15 тисяч робочих місць у державному секторі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це повідомив міністр з питань бюджету Жерар Дарманін.

Скорочення є значно меншим від того, яке раніше анонсував президент Еммануель Макрон. Прагнучи підтримати економіку із повільним зростанням, він хотів скоротити 50 тисяч державних службовців.

Скорочення "ймовірно, складуть близько 15 тисяч протягом п'ятирічного (президентського) терміну", сказав Дарманін. Він додав, що менше ніж 2 тисячі скорочень відбудуться в наступному році, більшість з них — в міністерстві фінансів.

Під час балотування на посаду президента Еммануель Макрон обіцяв набагато більші скорочення в державному секторі, намагаючись реформувати економіку, у якій державні витрати становлять понад 55% ВВП.

Але після бурхливої кампанії протестів "жовтих жилетів" центристський уряд був змушений запропонувати цілий ряд поступок, відмовившись від амбітних економічних реформ.