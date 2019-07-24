Макрон сократит 15 тысяч госслужащих – втрое меньше, чем планировал

Франция к 2022 году сократит 15 тысяч рабочих мест в государственном секторе.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом сообщил министр по вопросам бюджета Жерар Дарманин.

Сокращение значительно меньше того, которое ранее анонсировал президент Эммануэль Макрон. Стремясь поддержать экономику с медленным ростом, он хотел сократить 50 тысяч государственных служащих.

Сокращение "вероятно, составит около 15 тысяч мест в течение пятилетнего (президентского) срока", - сказал Дарманин. Он добавил, что меньше чем 2000 сокращений состоятся в следующем году, большинство из них - в министерстве финансов.

Баллотируясь на пост президента, Макрон обещал гораздо большие сокращения в государственном секторе, пытаясь реформировать экономику, в которой государственные расходы достигают более 55% ВВП.

Но после бурной кампании протестов "желтых жилетов" центристское правительство было вынуждено предложить целый ряд уступок, отказавшись от амбициозных экономических реформ.