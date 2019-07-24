Армії Польщі не вистачає солдатів та цивільного персоналу

Польська армія переживає дефіцит професійних солдатів та цивільного персоналу, тож Міністерство національної оборони робить усе, щоб привабити людей до служби у війську.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Rzeczpospolita.

Остання ідея оборонного відомства полягає в тому, щоб військові не були змушені працювати до 55 років, щоб вийти на пенсію, а потрібно було всього 25 років служби.

Цього року Міністерство оборони Польщі підвищило заробітну плату солдатам та цивільним працівникам оборонного відомства. Середня зарплатня солдатів складає нині 5530 злотих брутто (1300 євро).

У відомстві зазначають, що дефіцит персоналу в польській армії дуже добре висвітлив найновіший звіт Вищої палати контролю, яка вивчила виконання бюджету 2018 року у частині "національна оборона".

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З нього випливає, що "пересічна зайнятість у перерахунку на повну ставку в 2018 році становила 147 259 осіб". Тобто, зайнятість була вищою, порівняно із кінцем 2017 року на 3907 осіб (на 2,7%), але цього дуже мало з огляду на очікування Міністерства оборони.

До цього числа належать як професійні солдати, так і цивільні працівники оборонного відомства. На кінець 2018 року у Польщі працювало 104 946 професійних солдатів. У Верховній палаті контролю додали, що вакантних залишилося аж 5688 посад.