Армии Польши не хватает солдат и гражданского персонала

Польская армия испытывает дефицит профессиональных солдат и гражданского персонала, поэтому Министерство национальной обороны делает все, чтобы привлечь людей к службе в армии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Rzeczpospolita.

Последняя идея оборонного ведомства заключается в том, чтобы военные не были вынуждены работать до 55 лет, чтобы выйти на пенсию, а нужно было всего 25 лет службы.

В этом году Министерство обороны Польши повысило заработную плату солдатам и гражданским работникам оборонного ведомства. Средняя зарплата солдат составляет сейчас 5530 злотых брутто (1300 евро).

В ведомстве отмечают, что дефицит персонала в польской армии очень хорошо показал новейший отчет Высшей палаты контроля, изучавшей выполнение бюджета 2018 года в части национальной обороны.

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Из документа следует, что "средняя занятость в пересчете на полную ставку в 2018 году составляла 147 259 человек". То есть занятость была выше по сравнению с концом 2017 года на 3907 человек (на 2,7%), но этого очень мало, учитывая ожидания Министерства обороны.

В это число входят как профессиональные солдаты, так и гражданские работники оборонного ведомства. К концу 2018 года в Польше работало 104 946 профессиональных военных. В Верховной палате контроля добавили, что вакантными остались до 5688 должностей.