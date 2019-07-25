Прем’єр Британії дав посаду в уряді своєму брату

Британський прем'єр Борис Джонсон призначив свого молодшого брата Джо на одну з урядових посад.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Борис Джонсон прийняв рішення призначити свого брата на пост заступника міністра у справах бізнесу, енергетики та індустріальної стратегії.

У минулому Джо Джонсон був заступником міністра транспорту, однак подав у відставку через розбіжності щодо Brexit – він виступав за проведення другого референдуму.

Варто зазначити, що сестра нового прем’єра Рейчел також займається політикою і є активною противницею Brexit. Зокрема, вона приєдналася до проєвропейської партії Change UK і очолила її список на травневих виборах до Європарламенту. Партії, щоправда, не вдалося провести в ЄП жодного депутата.

Нагадаємо, новий прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у середу ввечері оголосив список нових міністрів, віддавши ключові посади прихильникам виходу країни з Євросоюзу.