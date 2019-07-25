Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Спека у Європі: в Німеччині та Британії фіксують температурні рекорди

В Анкарі поранили білоруського дипломата, нападник застрелився

Джонсон сформував уряд Британії: більшість міністрів – прихильники Brexit

Аномальна спека в Європі: Бельгія і Нідерланди фіксують температурні рекорди






Прем’єр Британії дав посаду в уряді своєму брату

Четвер, 25 липня 2019, 09:44

Британський прем'єр Борис Джонсон призначив свого молодшого брата Джо на одну з урядових посад.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Борис Джонсон прийняв рішення призначити свого брата на пост заступника міністра у справах бізнесу, енергетики та індустріальної стратегії.

У минулому Джо Джонсон був заступником міністра транспорту, однак подав у відставку через розбіжності щодо Brexit – він виступав за проведення другого референдуму.

Варто зазначити, що сестра нового прем’єра Рейчел також займається політикою і є активною противницею Brexit. Зокрема, вона приєдналася до проєвропейської партії Change UK і очолила її список на травневих виборах до Європарламенту. Партії, щоправда, не вдалося провести в ЄП жодного депутата.

Читайте також
Джонсон: Британія вийде з ЄС 31 жовтня без всяких "якщо" і "але"

Нагадаємо, новий прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у середу ввечері оголосив список нових міністрів, віддавши ключові посади прихильникам виходу країни з Євросоюзу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Brexit
powered by lun.ua