Премьер Британии дал должность в правительстве своему брату

Британский премьер Борис Джонсон назначил своего младшего брата Джо на одну из правительственных должностей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Борис Джонсон принял решение назначить своего брата на пост заместителя министра по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии.

В прошлом Джо Джонсон был заместителем министра транспорта, однако подал в отставку из-за разногласий по Brexit - он выступал за проведение второго референдума.

Стоит отметить, что сестра нового премьера Рейчел также занимается политикой и является активной противницей Brexit. В частности, она присоединилась к проевропейской партии Change UK и возглавила ее список на майских выборах в Европарламент. Партии, правда, не удалось провести в ЕП ни одного депутата.

Напомним, новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду вечером объявил список новых министров, отдав ключевые должности сторонникам выхода страны из Евросоюза.