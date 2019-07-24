Джонсон: Британія вийде з ЄС 31 жовтня без всяких "якщо" і "але"

Борис Джонсон у своїй першій промові на посту прем’єр-міністра Британії пообіцяв, що країна покине Євросоюз 31 жовтня за будь-яких обставин.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми вийдемо 31 жовтня, без всяких "якщо" і "але", - сказав Джонсон після аудієнції з королевою, під час якої вона доручила йому сформувати склад нового уряду.

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Він зазначив, що спробує домовитися з Брюсселем про "кращу угоду" про вихід. Разом з тим Джонсон сказав, що Великій Британії необхідно підготуватися до можливого виходу з ЄС без угоди.

Він підкреслив, що не хоче, аби це сталося, але здоровий глузд радить підготуватися до такого сценарію. Як відомо, у Євросоюзі неодноразово виключали можливість нових переговорів щодо угоди з Британією.

"У той час як сьогодні я формую відмінну команду з чоловіків і жінок, я буду нести особисту відповідальність за зміни, які я хочу побачити", - сказав глава британського уряду.

Очікується, що Джонсон збільшить кількість жінок на посадах в своєму уряді та підвищить представництво етнічних меншин.

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